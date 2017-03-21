«Милан» нацелился на защитника «Шальке-04» Колашинаца

Тренерский штаб «Милана» заинтересован в услугах защитника «Шальке-04» Зеада Колашинаца, сообщает Bild.
Главный тренер россонери Винченцо Монтелла уверен, что этот футболист был бы очень полезен итальянскому гранду. Между тем гельзенкирхенский клуб расставаться со своим игроком не намерен и делает всё, чтобы продлить с ним контракт.
«Я уже говорил своему ближайшему окружению, к чему стремлюсь. И знаю, что спортивный директор нашего клуба не оказывает давления на меня», — сказал в связи с этим Колашинац.
В услугах Колашинаца заинтересованы и такие клубы, как туринский «Ювентус», «Рома»,
«Манчестер Сити», лондонские «Арсенал» с «Челси» и «Ливерпуль».
Действующее соглашение Колашинаца рассчитано до лета 2017 года.