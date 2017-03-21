«Реал» хочет продлить контракт с Бензема

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» очень довольны игрой нападающего Карима Бензема. «Королевский клуб» не разделяет критику, которая периодически звучит в адрес французского футболиста со стороны СМИ. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уверен, что его соотечественник ещё долго будет полезен команде и, как сообщает Marca, хочет, чтобы игрок продлил контракт с испанским грандом. Руководство «Королевского клуба» в свою очередь разделяет точку зрения Зидана.
В нынешнем сезоне «Реал» провёл в Примере 27 матчей, а сам Бензема принял участие в 22 из них, выйдя на поле в основном составе в 17 играх. Он отметился 8 голами и 4 результативными передачами.
Действующее соглашение Бензема с «Реалом» рассчитано до лета 2019 года.