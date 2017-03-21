«Вольфсбург» нацелился на защитника «Сан-Паулу» Льянко

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер заинтересован в услугах 20-летнего защитника «Сан-Паулу» Льянко Войновича, передаёт Globo Esporte.
К этому футболисту проявляют интерес и такие клубы, как мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». Действующее соглашение Льянко с бразильским клубом в силе до 2018 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 6 млн. Кроме того, «Сан-Паулу» претендует на то, чтобы получить определённую сумму, если Льянко впоследствии будет продан в третий клуб.
По итогам 25 туров чемпионата Германии «Вольфсбург» набрал 29 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.