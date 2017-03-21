Агент: любой клуб может выкупить Брозовича у «Интера» за € 50 млн

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович имеет право покинуть нерадзурри, если другой клуб предложит € 50 млн, прописанные в его контракте в качестве отступных. Об этом сообщил агент хорватского футболиста Мирослав Бичанич.
«Сейчас снова идут разговоры о переходе Марсело, как было и прошлым летом. Однако эти слухи никак не влияют на него. В настоящее время он полностью сосредоточен на выступлениях за „Интер“.
В его контракте прописана сумма отступных в размере € 50 млн. Если другой клуб предложит „Интеру“ такие деньги, нерадзурри не вправе будут делать встречное предложение», — приводит слова Бичанича Football Italia со ссылкой на Vecernji List.
Контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до 2021 года.