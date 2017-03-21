Мюллер считает, что «Бавария» уже стала чемпионом Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер полагает, что его команде ничто не сможет помешать в пятый раз подряд завоевать титул чемпиона Германии. Уверенность футболиста немецкой сборной основывается на большом преимуществе «Баварии» над остальными командами Бундеслиги.
«Пока не было случая, чтобы команду с таким преимуществом догоняли. И мы считаем, что нас уже никто не догонит. Однако мы продолжаем жаждать побед каждую неделю. Потому и выполняем свою работу в полной мере и с радостью», — цитирует Мюллера официальный сайт Немецкого футбольного союза.
По итогам 25 туров Бундеслиги подопечные Карло Анчелотти с 62 очками единолично возглавляют турнирную таблицу. У занимающих 2-е и 3-е места «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии» 49 и 46 очков соответственно.