Серхио Рамос: мои голы? Моя главная обязанность – обороняться

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что старается прежде всего концентрироваться на своих прямых обязанностях. Рамос сказал это в контексте голов, которые забивал в этом сезоне в чемпионате Испании и на международной арене.
«Мои голы? Я не ожидал, что забью столько мячей. Однако моя главная обязанность – обороняться. Дай бог, чтобы «Реал» и я продолжали играть так же, а нынешний сезон оказался бы для меня лучшим в карьере», — цитирует Рамоса Marca.
В Примере «Реал» сыграл 27 матчей, а Рамос принял участие в 19 матчах, отметившись 7 голами. В Лиге чемпионов футболист испанской сборной сыграл в 6 матчах и забил 1 гол.