Буффон в 2001 году мог перейти в «Барселону»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти из «Пармы» в «Барселону», но выбрал «Ювентус», сообщил агент футболиста Сильвано Мартина.
«Такой трансфер был вполне возможен. „Парма“ и „Барселона“ уже согласовали условия сделки, но Джанлуиджи выбрал „Ювентус“», — приводит слова Мартины Football Italia.
Буффон является рекордсменом по числу сухих минут подряд в Серии А. В сезоне-2015/16 он не пропускал на протяжении 974 минут (11 матчей). В нынешнем сезоне в матче 29-го тура против «Сампдории» (1:0) Джанлуиджи установил рекорд по количеству проведённых за „Ювентус“ минут в чемпионате Итали (39 704).