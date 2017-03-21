«Атлетико» хочет продлить контракт с Фернандо Торресом

Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» очень довольны игрой нападающего команды Фернандо Торреса, сообщает Cadena Ser.
Согласно информации источника, столичный клуб намерен предложить футболисту продление контракта. Сам Торрес не возражает против подобного развития событий. В «Атлетико» уже начали работать в этом направлении. Главный тренер столичной команды Диего Симеоне неоднократно говорил, что будущее Торреса будет зависеть от его игры и результатов.
По итогам 28 туров чемпионата Испании Торрес принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 играх. Он отметился 2 голевыми передачами.
Действующее соглашение Торреса с «Атлетико» в силе до лета 2017 года.