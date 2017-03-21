Спортивный директор «Барселоны»: главного тренера для команды выберу я

Новым главным тренером «Барселоны» станет специалист, которого выберет спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес. Об этом сказал сам Фернандес, отвечая на вопрос о кандидатах на этот пост.
«Главного тренера для команды выберу я. Такова действительность. Понятно, что я буду обсуждать этот вопрос с президентом «Барселоны» и другими представителями руководства. Посмотрим, каким будет лучший вариант, однако решение принимаю я», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
Действующий наставник сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.