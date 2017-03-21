Симеоне: не буду тренером «Реала», но мне и не предложат этот пост

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз подчеркнул, что никогда не будет наставником «Реала». Аргентинский специалист также не думает, что руководству «Королевского клуба» придёт в голову предложить ему возглавить команду.
«Я не буду тренером «Реала», но мне и не предложат этот пост. Это вопрос чувств. Однако в другой испанской команде я бы мог работать», — приводит слова Симеоне Onda Cero.
Перед стартом нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно писали, что Симеоне может покинуть «Атлетико». В его услугах, в частности, был заинтересован миланский «Интер». Однако тренер уже говорил, что пока не думает о работе в другом клубе.