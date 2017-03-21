Ари: предложения из Китая были, но играть в России мне привычнее

Нападающий Ари, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, рассказал, почему он принял решение перейти из «Краснодара» в стан красно-зелёных.
«Дело не в том, что я стал хуже играть. Это не так. Просто возникли разногласия с дирекцией клуба. Мы вели переговоры о новом соглашении, но не смогли достичь взаимопонимания. В условиях разногласий и неопределённости играть было сложно.
Переход в «Локомотив» произошёл очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а «Локомотив» — сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.
Что повлияло на выбор в пользу «Локомотива»? Основные факторы — это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи», — цитируют Ари «Известия».