Подольски: твёрдо убеждён в том, что Гётце вернётся на поле

Нападающий «Галатасарая» Лукаш Подольски выразил уверенность в том, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце вновь будет радовать болельщиков своей игрой. В данный момент футболист сборной Германии борется с болезнью.
«Я твёрдо убеждён в том, что Гётце вернётся на поле. Марио – отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Нужно лишь пожелать ему, чтобы он вновь стал действовать как раньше», — приводит слова Подольского Bild.
У Гётце было диагностировано нарушение обмена веществ, и он на неопределённое время выбыл из строя.