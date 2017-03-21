Рейна: отправляясь в сборную Испании, я волновался как ребёнок

Голкипер «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейна, за плечами которого 34 матча за национальную команду, прокомментировал вызов в сборную.
«Я волновался как ребёнок, хочу помочь сборной Испании. Мы знаем, что матч против Израиля очень важен. Мы должны хорошо поработать в Хихоне, чтобы потом насладиться игрой против Франции», — цитирует Рейну пресс-служба сборной Испании.
24 марта испанцы в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграют против Израиля, а 28 марта состоится товарищеская встреча с Францией.