Рамос: матч против Израиля очень важен для Испании, расслабляться нельзя

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Израилем.
«Сборная Испании не имеет права расслабляться, и неважно, какой перед тобой соперник. Мы должны заработать как можно больше очков. Лично для меня это важная игра. Именно в Хихоне я провёл 100-й матч за сборную и забил здесь гол. Последние несколько дней были непростыми, но теперь я в порядке», — цитирует Рамоса пресс-служба сборной Испании.
Матч Испания – Израиль состоится 24 марта и пройдёт в Хихоне.