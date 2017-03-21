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Рамос: матч против Израиля очень важен для Испании, расслабляться нельзя

21 марта 2017, вторник. 09:48. Футбол
Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Израилем.

«Сборная Испании не имеет права расслабляться, и неважно, какой перед тобой соперник. Мы должны заработать как можно больше очков. Лично для меня это важная игра. Именно в Хихоне я провёл 100-й матч за сборную и забил здесь гол. Последние несколько дней были непростыми, но теперь я в порядке», — цитирует Рамоса пресс-служба сборной Испании.

Матч Испания – Израиль состоится 24 марта и пройдёт в Хихоне.
Источник: Официальный сайт сборной Испании по футболу Сообщить об ошибке
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Сборная Израиля - Футбол Сборная Испании — Футбол Серхио Рамос
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