Игрок в прямом эфире одновременно поблагодарил за поддержку свою жену и подругу

Ганский футболист Мухамед Анас, выступающий за «Фри Стейт Старс», в прямом эфире поблагодарил за поддержку жену и свою подругу. Об этом сообщает ВВС.
«Фри Стейт Старс» сыграл вничью с «Аяксом» из Кейптауна (2:2), а Анас, признанный лучшим игроком матча, дал интервью местными СМИ.
«Рад, что стал игроком матча. Ценю фанатов, жену и подругу», — сказал Анас.
Позже футболист объяснил, что подругой называет собственную дочь и не волнуется по поводу возможной реакции супруги.
«Моя семья знает, что я называю дочь своей подругой. Вот что я имел в виду. У меня нет подруги. Я люблю свою жену. Она дала мне двоих детей. Она прекрасна и знает, какой я человек, так что я не волнуюсь», — заключил Анас.
Видео интервью можно посмотреть на YouTube.