Самедов: сборной России не хватает Игнашевича и В. Березуцкого

Полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение, что команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого, а также поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Бельгии. Игра пройдёт 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».
«Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчёт, что время идёт. Наверное, пришло время и для Сергея после Евро, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля.
Есть понимание того, что бельгийские игроки играют в топовых чемпионатах. Футбол сейчас очень интенсивный, силовой, я бы даже так сказал. Тем более большинство из них играют в Англии, у них с точки зрения физики тяжёлый чемпионат. Хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть на их фоне, всё-таки сборная у них топовая, и собраны в ней очень сильные игроки.
После чемпионата мира 2014 года я считал их одними из фаворитов Евро-2016, но, к сожалению, что-то не получилось. Довелось играть против Азара, понятно, что он суперзвезда. Но там реально топовые игроки, и заменить его есть кем.
Такие футболисты, как у сборной Бельгии, в первую очередь сильны индивидуально. Ну а если взять ту игру, нам удавалось их сдерживать. Мы неплохо провели тот матч, на самом деле, могли забить, но в концовке пропустили. По индивидуальностям, это, конечно, высочайший уровень», — цитирует ТАСС Самедова.