Бартон: Канте далеко не лучший, он даже не играл в Лиге чемпионов

Полузащитник «Бёрнли» Джои Бартон считает, что полузащитника «Челси» Н’Голо Канте переоценивают. По итогам февраля француз был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги, а некоторые специалисты считают 25-летнего хавбека одним из лучших в мире.
«Некоторые эксперты называют Канте лучшим полузащитником в мире, но это не так. Он хороший футболист, но я играл против него три недели назад.
Он умеет разрушать, играет в большой команде, но Канте не созидатель. Как можно оценивать футболиста, если он даже не играл в Лиге чемпионов?» — цитирует Бартона 101 Great Goals.