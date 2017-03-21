Швайнштайгер: хочу помочь проекту «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал новость о скором переходе в «Чикаго Файр». Немецкий футболист подписал контракт по схеме «1+1».
«На протяжении всей карьеры я искал возможные варианты, где бы мог играть и приносить пользу, сделать что-то великое. Мой переход в «Чикаго Файр» ничем не отличается от предыдущих трансферов, ничего особенного в этом нет. Благодаря беседе с руководством я понял, что у клуба есть интересный проект, и хочу помочь этому проекту», — цитирует Швайнштайгера Chicago Tribune.
В «Чикаго Файр» Бастиан будет получать $ 4,5 млн в год.