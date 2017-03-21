Комитет по этике не собирается рассматривать дело о вознаграждении «Локомотива»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев рассказал, будет ли комитет рассматривать выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM», который заявил: «Зенит» перевёл средства за матч со «Спартаком», деньги на счета игроков и тренеров «Локомотива» уже упали». После этого президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг эту информацию и потребовал извинений.
«Я слышал об этой истории и уже видел официальные заявления генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова и президента «Локомотива» Ильи Геркуса. На данный момент мы не собираемся рассматривать этот вопрос. К нам по этому поводу не обращался ни президент РФС Виталий Мутко, ни исполком РФС. Если обратятся, мы обязательно рассмотрим это дело», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.