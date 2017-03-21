Буффон: нервирует, что об Анчелотти иногда говорят лишь как о достойном человеке

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не поскупился на похвалу в адрес главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. О профессиональных и человеческих качествах своего соотечественника Буффон знает не понаслышке, поскольку работал под его руководством в «Парме».
«Каждый триумф Карлетто доставляет мне огромную радость. И меня нервирует, что об Анчелотти иногда говорят лишь как о достойном человеке. Естественно, он замечательная личность. Однако Анчелотти за свою тренерскую карьеру выиграл тысячу титулов. Поэтому он не только фантастический человек, но и гигант как тренер. К сожалению, об этом часто забывают. Между тем Карло постоянно доказывает свой класс», — цитирует Буффона Kicker.