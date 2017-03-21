Отец Кавани попросил заменить своего сына, чтобы не лишиться денег

Луис Кавани, отец нападающего «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсона Кавани, рассказал любопытную историю, связанную с сыном, сообщает Globo Esporte.
Когда маленький Кавани занимался футболом, его отец перед одной игрой сказал футболисту: «Обещаю тебе, что за каждый гол в ворота соперника куплю тебе собачку и прохладительный напиток».
Далее Кавани-старший рассказал, что будущий игрок уругвайской сборной забил по ходу игры семь мячей. После этого его отец подошёл к тренеру и попросил заменить сына, иначе он остался бы без денег.