Лустиг: Неймар – самый большой симулянт в футболе

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг раскритиковал нападающего «Барселоны» Неймара. Лустиг отметил, что футболист сборной Бразилии отличается на поле актёрским мастерством и очень часто симулирует нарушения правил против него.
«Неймар всегда очень легко падает на газон. Ты едва прикоснулся к нему, а он уже падает. Неймар – самый большой симулянт в футболе. Конечно, Неймар сильнее меня как футболист. Для борьбы с ним пытаешься находиться близко к нему. Иногда тебе даже необходимо проникнуть в его мозги, чтобы угадать, что он намерен делать», — приводит слова Лустига испанское интернет-издание Sport.
Неймар уже неоднократно подвергался критике со стороны тех, кто разделяет точку зрения Лустига о действиях бразильца на поле.