«Оренбург» во время перерыва в РФПЛ проведёт сборы в Турцию

Перерыв в РФПЛ, вызванный матчами национальных команд, «Оренбург» проведёт на кратком тренировочном сборе. Как сообщает пресс-служба клуба, 22 марта оренбургская команда отправится в Турцию.
Шесть футболистов клуба (Михал Дюриш, Вадим Афонин, Максим Бордачев, Станислав Драгун, Александр Гутор и Михаил Сиваков) вызваны в свои сборные. Они присоединятся к «Оренбургу» на сборах после матчей своих национальных команд.
После этого «Оренбург» отправится в Москву, где 3 апреля предстоит провести матч 21-го тура РФПЛ со «Спартаком». Оренбургский клуб после 20 туров идёт на 13-м месте в таблице РФПЛ.