Глеб будет проходить восстановление от травмы в «Крыльях Советов»

Получивший повреждение полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб будет проходить восстановление в стане самарской команды. Об этом сегодня сообщил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.
Из-за травмы 35-летний игрок не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Беларуси с командами Швеции (25 марта) и Македонии (28 марта).
«Александр Глеб прибыл в расположение сборной, провёл с врачами обследование. В результате была обнаружена травма. Глеб будет проходить восстановление в «Крыльях», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.