Сборная Уэльса в случае попадания на ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре

В случае выхода в финальный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года в России сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре. Об этом сегодня сказал посол Великобритании Лори Бристоу.
Сборная Уэльса занимает третье место в группе D отборочного турнира чемпионата мира — 2018. В активе валлийцев шесть очков после четырёх сыгранных встреч.
«Национальная команда Уэльса хотела бы сделать Краснодар своей базой. Мы будем поддерживать связь по этому направлению», — цитирует Бристоу телеканал «Кубань 24».