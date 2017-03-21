Мутко: приедет Роналду, скажет, что тут что-то не то, а нам потом оправдываться

Почти все тренировочные базы к чемпионату мира 2018 года, которые построят в Подмосковье, будут востребованы участниками турнира. Об этом сегодня сказал президент РФС Виталий Мутко.
«Из 64 тренировочных баз, которые будут предоставлены для выбора 32 командам-участницам, 17 расположены в Московской области. 90% этих баз будут востребованы, так как тут хорошая логистика, безопасность. Команды будут проживать тут целый месяц.
Благодарю правительство области, мы в спокойном темпе всё делаем. Но всегда есть проблемы, черт кроется в деталях, в строительстве, в прохождении экспертизы, подготовке натуральных газонов. Мы можем блестяще подготовить чемпионат мира, но приедет Роналду или другая мировая звезда и скажет, что тут что-то не то, а мы будем потом долго рассказывать, что у нас что-то не получилось», — цитирует Мутко «РИА Недвижимость».