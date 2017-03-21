Игроки сборной России проведут именные дивизионы в рамках фестиваля ДФЛ

В 2017 году международный фестиваль Детской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым» продолжит расширять свои границы. Именные дивизионы пройдут более чем в 70 городах. Некоторые из них впервые на малой родине проведут и игроки сборной России. Игорь Акинфеев устроит футбольный праздник для мальчишек 2008 г. р. в Москве. «Звезда» Романа Зобнина засияет в Тольятти. Дивизион Игоря Смольникова состоится в Каменске-Уральском. Алексей и Антон Миранчуки приглашают всех в станицу Раевская Краснодарского края, а Александр Головин – в Калтан.
Вновь свои соревнования организуют Алан Дзагоев – в Беслане, Юрий Газинский – в Комсомольске-на-Амуре, Денис Глушаков – в Миллерово, Александр Ерохин – в Барнауле, Роман Шишкин – в Воронеже.
Золотой и серебряный призёры отборочных игр получат право в сентябре принять участие во Всероссийском финале, генеральным спонсором которого в 2015 году выступил Александр Кокорин. В 2016-м заключительная стадия соревнований состоялась при поддержке Российского футбольного союза и Росбанка, а спонсором наградной продукции стал Леонид Слуцкий.