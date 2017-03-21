Трошечкин: главная проблема российского футбола – недоверие к молодым игрокам

Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин, играющий в воронежском «Факеле» на правах аренды, считает, что главная проблема в российском футболе заключается в отсутствии доверия молодым игрокам. Хавбек был впервые вызван в молодёжную сборную России для участия в тренировочном сборе в испанской Марбелье, который стартовал во вторник. В рамках этого сбора, который продлится до 29 марта, российская «молодёжка» сыграет два контрольных матча — с командой Румынии (24 марта) и с командой Норвегии (28 марта).
«У нас главная проблема в том, что нет доверия молодым футболистам. Этого доверия недостаёт, но это системная проблема. Конечно, разные тренеры смотрят по-разному: кто-то видит в молодости плюсы, а кто-то – минусы. И в моей ситуации было второе. А самое главное для молодого – играть и чувствовать доверие.
Вызов в сборную? Этот вызов, конечно, стал неожиданностью, но не сказать, что полной. Не скажу, что ждал этого вызова. Видимо, тренер оценил, что я неплохо проявляю себя в „Факеле“, имея игровое время. Конкретного и личного общения с главным тренером не было, но мы пересекались в сборной ФНЛ. Я понял требования тренерского штаба, поэтому не думаю, что будут какие-то проблемы. Благодарен тренерскому штабу за этот вызов», — цитирует Трошечкина «Р-Спорт».