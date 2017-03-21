А. Кержаков: у меня не было звёздной болезни

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сказал, что у него никогда не было звёздной болезни. Форвард с 2001 по 2006 год выступал за «Зенит», затем перешёл в «Севилью». С 2008 по 2009 год Кержаков защищал цвета «Динамо», а в 2010 году вернулся в петербургскую команду.
«У меня не было звёздной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что всё крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания», — цитирует Кержакова «Спорт FM».