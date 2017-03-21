Педро: у меня никогда не было проблем в сборной Испании, я рад вернуться

Нападающий «Челси» и сборной Испании Педро Родригес прокомментировал вызов в национальную команду. Испанцы готовятся к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Израилем, который состоится 24 марта.
«Рад вернуться в сборную Испании и восстановить связь с партнёрами по команде. Счастлив, что тренер выбрал меня, ведь есть много хороших футболистов, есть выбор. Надеюсь, я воспользуюсь предоставленным мне шансом.
Дель Боске? Всё уже в прошлом. Не было никаких проблем. Мои слова просто были неправильно истолкованы. Я рад играть за сборную Испании», — цитирует Педро Marca.
Последний раз Педро Родригес выходил на поле в составе сборной Испании на чемпионате Европы 2016 года. В матче против Италии (0:2) футболист отыграл 9 минут. В отборе на ЧМ-2018 Педро ещё не играл.