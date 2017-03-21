Чеферин: ЧМ с участием 48 сборных могут принять лишь 2-3 европейские страны

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение увеличить количество участников чемпионатов мира до 48 команд. Чеферин считает, что увеличение приведёт к тому, что лишь две-три европейские страны будут способны принять мировое первенство.
«В Европе чемпионат мира после расширения смогут принять две-три страны, не больше. Африка не сможет, может быть, Китай, США, на этом всё. 48 сборных – это много, но я думаю, что будет интересно.
Решение увеличить количество команд на ЧЕ-2016 было правильным. Была хорошая конкуренция, сборные добились хороших результатов. В то же время это был самый большой доход для УЕФА», — цитирует Чеферина AP.
48 сборных впервые сыграют на чемпионате мира 2026 года.