А. Кержаков рассказал, что «Зениту» предлагали деньги за победу в одной из игр

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что петербургскому клубу предлагали деньги за определённый результат в матче чемпионата России, однако сине-бело-голубые отказались принимать участие в договорном матче.
«Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили», — цитирует Кержакова «Спорт FM».