Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в разговоре с корреспондентом ФАН поделился мнением о судейских скандалах, разгоревшихся во второй части чемпионата страны. Футболист считает, что арбитры могут помогать определённой команде сверху.
«Я в принципе за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определённой команде сверху люди. Вот и всё. После «Амкара» уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей», — сказал Дзюба.