Симонян: Дзюба стал сам создавать себе голевые моменты, его уровень растёт

Бывший нападающий «Спартака», первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян оценил состояние нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, ранее выступавшего за красно-белых.
«Мне нравится, как изменился Артём Дзюба. Я смотрел последний матч «Зенита» с «Арсеналом» и могу сказать, что Артём разнообразил свою игру. Раньше в «Зените» играли «на столба», как говорят в баскетболе. Ему много навешивали с флангов или просто делали забросы. Теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации. Он сам создаёт себе голевые моменты, а не ждёт, когда ему сделают острую ситуацию. Уровень мастерства Дзюбы растёт», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.