Кампания против дискриминации в футболе стартовала в России

В Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, установленный Генеральной Ассамблей ООН, в Москве был дан старт общенациональной кампании "#МыРоссия#ПротивДискриминации" по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и другим проявлениям дискриминации в российском футболе, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса.
Председатель ОПФР Роман Широков и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер подписали Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта. Подписание прошло в присутствии Алексея Смертина, комиссара РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Документ предусматривает совместную деятельность по борьбе с проявлениями дискриминации, ксенофобии, расизма и антисемитизма в российском футболе, а также помощь РЕК в реализации проекта «#МыРоссия#ПротивДискриминации».
Первый этап проекта запланирован на 2017-2018 годы. Запланировано следующее: проведение масштабных социологических исследований в Москве и регионах; подготовка специалистов по профилактике межэтнических конфликтов в спорте; разработка учебных пособий и образовательных программ для школ и вузов; мониторинг ксенофобии в спорте; работа с объединениями болельщиков; проведение просветительских мероприятий – от организации конференций до производства телепрограмм и документальных фильмов.