Черчесов выступал за «Спартак» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах. За это время он провёл за команду 200 матчей, внёс огромный вклад в победу в чемпионате СССР 1989 года, дважды становился чемпионом России (1992 и 1993). Именно Черчесов был капитаном красно-белых, когда в 1992 году клуб стал последним обладателем Кубка СССР и получил почётный хрустальный трофей на вечное хранение. Он защищал спартаковские ворота в Лиге чемпионов 1995 года, когда подопечные Олега Романцева установили абсолютный рекорд, выиграв в групповом турнире шесть матчей из шести. Кроме того, Черчесов — один из немногих отечественных игроков, кто имеет опыт выступления за сборные мира и Европы.
После окончания футбольной карьеры Станислав Саламович работал в «Спартаке» спортивным директором и главным тренером. Под его руководством в 2007 году красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.
Черчесов подарил музею «Спартака» свой вратарский свитер
Фото: spartak.com