Маклаков: позднее начало игры «Спартак» — «Оренбург»? Арена не будет полупустой

Российский артист театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о позднем начале ближайших домашних матчей красно-белых в РФПЛ. Игра с «Оренбургом» (3 апреля) в 21-м туре начнётся в 19:30 мск, а с «Зенитом» (16 апреля) в 23-м туре — в 20:00 мск.
«Конечно, это неудобное расписание для болельщиков, для тех, кто живёт в области или разных районах Москвы. Ну что тут уже сделаешь? Значит, какой-то процент людей будет смотреть матч по телевидению. Хотя я не думаю, что стадион будет полупустой! То же самое касается и матча с «Зенитом». Думаю, что, несмотря на неудобства, люди найдут время и приедут. А так, к сожалению, время выбрано не очень верно», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.