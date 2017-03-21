Кутиков: если бы календарь РФПЛ верстался под болельщиков, его не сверстали бы

Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков поделился мнением о позднем начале центрального матча 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом». Встреча состоится 15 апреля в Москве и начнётся в 20:00 мск. Свой ближайший поединок «Спартак» также проведёт в не самое удобное для болельщиков время — в 19:30 мск начнётся встреча с «Оренбургом».
«Несмотря на то что я болельщик с 50-летним стажем, скажу, что, если бы календарь верстался под желания болельщиков, его никогда не сверстали бы. Конечно, не нужно совсем не учитывать желания болельщиков, но существуют и другие аспекты. Матч «Спартак» – «Зенит» будет транслироваться в 20:00. С точки зрения телевидения это правильное решения, ведь это прайм-тайм – лучшее время для рекламы. Всё делается в угоду телевидения? Ничего никому не делается в угоду, всё делается с учётом. Жизнь предполагает компромиссы. Для меня восемь часов вечера в воскресенье – удобное время, и на матч с «Зенитом» я пойду», — сказал Кутиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.