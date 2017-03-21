Аджоев: 23 марта определимся с жалобой на судейство в матче с «Зенитом»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, собирается ли его клуб подавать официальную жалобу на судейство в матче 20-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2). Встречу обслуживала бригада Алексея Еськова.
«Сейчас весь клуб распустили до 23 марта по своим делам. А 23-го соберёмся и обсудим тему жалобы, к вечеру четверга — определимся. Мы свои претензии высказали, а люди, которые занимаются этим вопросом, должны сами теперь как-то реагировать», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.