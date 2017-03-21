Виллер Оливейра признался, что после перехода в «Анжи» стал часто пить пиво

Бывший полузащитник «Анжи» Виллер Оливейра рассказал, что его поразило в Дагестане. Бразилец также признался, что стал употреблять алкоголь после переезда в Россию.
«В Дагестане много девушек с закрытым лицом — я даже испугался сначала. Но меня там все любили. Называли не Оливейра, а Алибек. Когда ездил на рынок с переводчиком, на меня все смотрели: «Смотри, негр!» Я не понимал, что это. Ещё мне кричали: «Алибек, привет! Ассалам алейкум!» Мой переводчик просил отвечать: «Ва аллейкум ассалам». Я вначале не знал о войне. Знал только, что был конфликт с Чечнёй. Когда туда приехал, для меня Махачкала была как Москва. Не помню, чтобы стреляли. Помню только, как-то тренировались, и я услышал: «Бум!» Мы остановились, но нам сказали, что там далеко идёт война. Три с половиной года я там жил — было всё нормально.
Очень трудно было в первый год. Раньше была семья, всё рядом. А в Махачкале живу один в комнате. Это похоже на тюрьму. Когда был в Бразилии, я не пил. А тогда стал пить пиво «Балтику № 7». Чтобы с ума не сойти. Пил очень много. Каждый день. Когда я приехал домой, мама меня не узнала: «Виллер, почему ты так много пьёшь?» Когда мы ездили с переводчиком, я нашёл друга. Он был таксистом. Иногда я ему платил деньги, чтобы он пил со мной. У меня не было никого. Я звонил переводчику и просил связаться с ним: «Сколько будет стоить, чтобы он просто сидел со мной 4-5 часов?» Мы сидели, пили пиво. Мне как раз тогда сломали челюсть. Жил почти один, не хватало друзей, семьи. Было плохо. Ты представляешь, я платил мужчине, чтобы он просто сидел со мной! Он говорил: «Я должен работать» — «Нет, не надо работать. Сколько ты заработаешь за четыре часа?» Человек говорил: «Одну или две тысячи». Давал ему три тысячи, и он сидел со мной», — приводит слова Виллера Оливейры еженедельник «Футбол».