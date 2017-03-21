Калачёв: Полоз и Бухаров способны качественно заменить Дзюбу и Смолова в сборной

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв уверен, что его партнёры по команде Дмитрий Полоз и Александр Бухаров, которые были вызваны в сборную России, смогут заменить травмированных Артёма Дзюбу и Фёдора Смолова.
«Кого бы из одноклубников хотел видеть в атаке сборной России больше – Бухарова или Полоза? Конечно, обоих. Они смогут заменить травмированных Дзюбу и Смолова и способны сделать это качественно. Саша и Дима сейчас в отличной форме, и их последние игры за «Ростов» подтверждают это», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Сборная России в Краснодаре готовится к контрольным матчам со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).