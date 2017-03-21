Тотти: хочу, чтобы Спаллетти остался главным тренером «Ромы»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выразил надежду, что главный тренер Лучано Спаллетти продлит с клубом контракт, истекающий в конце сезона. Опытный футболист также рассказал о своих дальнейших планах.
«Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался тренером „Ромы“. Он — это будущее команды. Что касается моего будущего, то через год я могу работать директором „Ромы“, продолжать выходить на поле или заниматься поиском будущих чемпионов в роли агента. У меня большой опыт в футболе», — приводит слова Тотти Football Italia со ссылкой на интервью футболиста в шоу Маурицио Костанцо.