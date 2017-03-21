Мацуев: Москва давно готова к позднему времени начала матчей

Болельщик «Спартака» и один из самых знаменитых пианистов мира Денис Мацуев поделился мнением о позднем начале ближайших домашних матчей красно-белых в РФПЛ. Игра с «Оренбургом» (3 апреля) в 21-м туре начнётся в 19:30 мск, а с «Зенитом» (16 апреля) в 23-м туре — в 20:00 мск.
«У каждого города своя инфраструктура и свои удобства. Но всегда нужно думать о болельщиках. Могу провести параллель с концертами в Европе – там ни один концерт не начинается раньше 8 вечера. У нас всё по-другому. В регионах концерты в основном в 6-6:30 начинаются, чтобы люди успели вернуться домой, в дальние районы на общественном транспорте.
Но в Москве, считаю, проблем с этим возникнуть не должно. Москва к такому времени готова давно – как к концертам, так и к матчам. Но что касается других регионов – проблемы возникнуть могут. А в Москве метро всегда рядом со всеми стадионами. Матч «Спартак» — «Зенит» будет одним из решающих во всём чемпионате, я на него непременно приду и даже приму некое участие, но не скажу пока, о чём речь. Пусть будет интрига.
Что касается неудобного времени матча «Спартак» — «Зенит» для других регионов, то я, как коренной иркутянин, могу сказать, что всё своё детство, когда жил в Иркутске, смотрел матчи за полночь, если показывали в прямом эфире. Разница-то с Москвой в пять часов. Потому на своём примере могу сказать, что не каждый может это выдержать. Но в выходной день это всё-таки не очень принципиально. Всегда нужно думать в первую очередь о болельщиках – футбол для них. Конечно, когда матч показывают в Иркутске в час ночи – это не дело», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.