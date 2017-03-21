Организатор боёв на Масленицу: публикация Mirror — цирк, и мы готовы судиться

Председатель федерации этноспорта и один из организаторов кулачных боёв на Масленицу Алексей Кыласов прокомментировал материал британской газеты Mirror, заявившей, что на подобных мероприятиях проходят боевую подготовку российские футбольные фанаты.
«Да это цирк, конечно! Мы в любом случае сейчас направляем требование об опровержении фактов из публикации. Будет неплохо, если они напишут, что такое на самом деле „атмановские кулачки“, например. Нет худа без добра, принесём русскую культуру в западный мир. Пока стараюсь расценивать всё положительно, хоть и неприятный курьёз.
Но если Mirror откажется признать свою ошибку, значит будем разбираться в лондонском суде, адвоката мы уже нашли. Вполне возможно, подадим совместный иск с РФС, с их юристом я уже общался. Мало того что не разъяснили корреспонденту, что кулачные бои — это часть культурного наследия России, включённая в ЮНЕСКО, так ещё и материалы без спроса взяли. Налицо репутационные издержки, судебные перспективы у такого дела есть.
Это осознанная погоня за сенсациями. Газета же таблоид, гнусное издание. Желтуха, каких свет не видывал. Такие игры на Масленицу — 1000-летняя русская традиция, упомянутая в трудах Суворова „Наука побеждать“. Им нужно показать русскую дикость, что мы только и делаем, что бьём друг другу морды и жаждем напасть на Великобританию», — приводит слова Кыласова «Лайф».
Видео можно посмотреть на YouTube.