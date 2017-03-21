Марио Фернандес: «Барселона» и «Челси» — великие клубы, но я счастлив в ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подчеркнул, что не планирует покидать Россию ради иностранных клубов. Он также оценил шансы «армейцев» на победу в РФПЛ.
«Что касается слухов об интересе „Барселоны“ и „Челси“, то я ничего об этом не знаю, даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал. Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно. Связываю свою жизнь с Россией. Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный приём. Когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство.
Наши шансы на чемпионство хорошие. Да, «Спартак» впереди (на шесть очков. — Прим. «Чемпионата»), но наша цель — опередить их. Мы знали Гончаренко, поэтому в целом продолжаем в том же духе, я бы не сказал, что многое изменилось. Он очень способствует развитию клуба, помогает все нам, игрокам. Да, мы теперь играем в три центральных защитника, но мои функции на поле не изменились. У нас всё спокойно», — цитирует Фернандеса ТАСС.