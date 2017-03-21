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Кондратьев: Краснодарский край ожидает на КК и ЧМ около 700 тыс. болельщиков

21 марта 2017, вторник. 19:36. Футбол
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что во время Кубка конфедераций—2017 и ЧМ-2018 регион должны посетить около 700 тыс. болельщиков. При этом в Краснодаре не будут проходить матчи этих турниров.

«На выезде, в Геленджике, провёл совещание антитеррористической комиссии. Тема — безопасность курортного сезона и футбольных соревнований. В 2018-м нас ждёт чемпионат мира по футболу, а этим летом — Кубок конфедераций. Гости поедут тысячами. За каждого мы должны быть спокойны.

Болельщиков мы ждём около 700 тыс. Обеспечивать безопасность во время соревнований будут 8 тыс. человек плюс электронные системы наблюдения», — написал Кондратьев в своём «твиттере».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол Кубок конфедераций ЧМ-2018
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21 марта 2017, вторник
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