Кондратьев: Краснодарский край ожидает на КК и ЧМ около 700 тыс. болельщиков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что во время Кубка конфедераций—2017 и ЧМ-2018 регион должны посетить около 700 тыс. болельщиков. При этом в Краснодаре не будут проходить матчи этих турниров.
«На выезде, в Геленджике, провёл совещание антитеррористической комиссии. Тема — безопасность курортного сезона и футбольных соревнований. В 2018-м нас ждёт чемпионат мира по футболу, а этим летом — Кубок конфедераций. Гости поедут тысячами. За каждого мы должны быть спокойны.
Болельщиков мы ждём около 700 тыс. Обеспечивать безопасность во время соревнований будут 8 тыс. человек плюс электронные системы наблюдения», — написал Кондратьев в своём «твиттере».