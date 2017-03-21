Марио Фернандес впечатлён первыми днями работы в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от первых тренировок в составе сборной России. В мае исполнится пять лет, как он переехал в Россию и начал выступать за «армейцев». Летом прошлого года уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ, а 20 марта он начал работу с российской командой на сборе в Краснодаре.
«Я впервые в расположении команды, и у меня самые хорошие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня всё устраивает, и я просто счастлив. С Черчесовым раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.
Впереди у нас довольно сложные игры. Ивуарийцы — быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки: Лукаку, Витсель, Де Брёйне, Мертенс. Жаль, не сыграет Эден Азар. Пока я ещё не знаю, смогу ли сыграть. Нужно потерпеть этот срок — пять лет, остаётся ещё немножко. Я лично всегда готовь играть», — приводит слова Фернандеса ТАСС.