Лёв: у сборной Англии сейчас переходный период, она меняется

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Англии, который пройдёт 22 марта.
«Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — Прим. «Чемпионата») пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом.
У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какую-то одну черту этой сборной, скажу, что они являются командой, которая меняется», — цитирует Лёва ITV.