«Барселона» задумалась об обратном выкупе Деулофеу

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес дал понять, что его клуб рассматривает возможность обратного выкупа у «Эвертона» нападающего Херарда Деулофеу, который сейчас выступает на правах аренды за «Милан».
«У нас есть возможность выкупа Деулофеу, и это хорошо. Мне нравится происходящее. В „Эвертоне“ у него не было игровой практики, но он перешёл в „Милан“, где вновь стал играть и получил вызов в сборную Испании. Это не может не радовать. Кажется, чтобы его вернуть, понадобятся € 12 млн», — приводит слова Фернандеса Sport.es.