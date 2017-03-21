Бельерин: интерес со стороны «Барселоны» – это нечто особенное

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, как он относится к слухам о возможном возвращении в «Барселону». По информации испанских СМИ, 22-летний футболист стал приоритетной трансферной целью каталонского клуба на лето.
«Приятно, когда гранды проявляют к тебе интерес, но если среди них есть „Барселона“, то это нечто особенное. Не забываю, что я там вырос, всегда буду помнить время, проведённое в «Барсе». Ушёл оттуда потому, что не чувствовал доверия», — приводит слова Бельерина Sport.es.